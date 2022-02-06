馴獸團因亂象遇禁　過千老虎鐵籠度日

被稱為「馬戲之鄉」的安徽省宿州市埇橋區，早年因頻頻有老虎逃出鐵籠，甚至咬死飼養員等事故，遭官方禁止野生動物商業表演活動，並嚴格控制老虎繁殖。不過，由於官方未對任何「失業」老虎作出安置，目前仍有過千隻繁育馴養的老虎被關在埇橋區的鐵籠內，虎年期間不時傳出哀吟愁嘯。

宿州市民鄭龍出身一個民間小馬戲團家庭，是家中的第四代馴獸師，從12歲開始輟學跟隨家人從事馬戲表演活動。鄭龍指，宿州市的馴獸技術多為祖傳，甚至連老虎本身，都是其曾祖父、祖父從事馬戲表演時老虎的後代。他回憶指，過去帶馬戲團演出時，每年利潤在200萬元（人民幣，下同，約244萬港元）左右，除去場地費、演員工資、動物飼養費用等開支後，每年大概能賺到幾十萬元。

不過隨着住建部2017年頒布《動物園管理規範》，明確規定「動物園不應將野生動物用於表演」，以至國務院2018年發布《國務院關於嚴格管制犀牛和虎及其製品經營利用活動的通知》後，老虎、獅子等猛獸從宿州市馬戲團的舞台上消失，馬戲市場迅速萎縮。鄭家目前仍在飼養10多隻老虎，每年飼養成本約30萬元（約36萬港元）。鄭龍形容，「它們也不是小貓小狗，你總不能把它們給放了」。

經營宿州市馬戲龍頭公司的曹山負責中介業務，替市內馴獸團介紹演出機會。他認同，馴獸團如今處境非常困難，很多人被迫打工，甚至借貸來飼養閒置在家的老虎等野獸。曹山質問：「你能怎麼辦？把他們放回山林？都是從出生就在馬戲團的虎，回到森林根本活不了。老虎在家裏面又不敢賣，只能砸在手裏面，每天還要餵牠們，一年要花幾十萬，一般家庭真的負擔不起。」

內地法例下，老虎被列為瀕危野生動物，不得買賣、放生、宰殺。惟在困難處境下，宿州市不少馴養戶以身犯險，並招致牢獄之災。2021年1月8日，宿州市一間動物表演團的負責人陶X民，因在2008年收購過一對小老虎，被判囚10年。2018年10月，宿州市埇橋區村民李X因分別宰殺自己馴養的母虎及獅子，其後販賣，同樣被判囚10年。