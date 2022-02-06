台港口領航員確診　曾接觸40艘輪船感染源未明

台灣新冠肺炎疫情持續，高雄市在周日（6日）新增4宗本土確診個案，均與高雄港傳播鏈有關。其中一名患者是負責在岸上帶船入港的引水員（又稱領航員），近期曾接觸40艘輪船，初步匡列同事、親友等174名密切接觸者，感染源仍待釐清。但由於患者此前未如期配合採檢，當局憂慮恐進一步造成傳播風險。

市府衞生局表示，該名引水員於上月下旬已被列為高風險對象，依規定必須執行多次採檢及居家快篩。但他事後只完成1次採檢，且接獲航港局、警方、簡訊等至少5次通知，卻未如期到場採檢，當局將依違反傳染病防治法，對其罰款6萬至30萬元新台幣（約1.7萬至8.5萬港元）。

衞生局指出，該患者已經完整接種3劑疫苗，與多艘貨輪接觸頻繁，他曾於上月23日採檢並顯示沒有染疫，上周二（1日）為最後登船工作日期。不過，由於大部分貨輪目前已經出海，後續將由航港局調查離境的貨輪狀況。

引水員又被稱為「領航員」，負責引領進入和離開港口的船隻，安全靠泊或順利離港。市長陳其邁強調，該職業及造船廠、修船廠的工作人員都屬高風險人員，接獲採檢通知都必須如期到檢，降低病毒傳染風險。