新冠疫情逐步回穩　全市地區明調整至低風險

上海市及浙江省杭州市早前均爆發新冠肺炎疫情，惟經市政府嚴格推行封控措施後，兩地確診病例逐步下降。上海市政府周日（6日）宣布，自周一（7日）起將奉賢區奉城鎮幸福村8組由中風險地區調整為低風險地區，意味全市全域將降為低風險地區。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室於周日發布最新消息，根據國務院聯防聯控機制有關要求，經市防控辦研究決定，自周一凌晨零時起，當局將上述地點調整為低風險地區。另強調將繼續堅持主動防控、科學防控、精準防控、綜合防控，持續落實落細常態化疫情防控各項措施，做好「外防輸入、內防反彈」工作。

此外，杭州市疫情防控工作領導小組辦公室通報，根據疫情防控形勢和國家、省、市有關工作規定，經研究決定，於周日下午4時解除富陽區行政區域範圍內高速公路、國省道、縣鄉村道的交通管制措施；於周一早上6時解除對軌道交通、水路運輸的交通管制措施，有序恢復公共交通。

杭州市為有效遏制疫情擴散和蔓延，於上月31日下午4時30分起，對富陽區行政區域範圍內的高速公路、國省道、縣鄉村道、軌道交通、水路等實施交通管制，人員、車輛實行只進不出。終止時間另行通告，以控制此輪爆發的疫情源頭。