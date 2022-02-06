台男多次胸襲落單女子　判囚7個月

台灣新北市一名黃姓男子，曾有多次性騷擾犯罪案底，惟他去年又犯下多宗胸襲案，在街上胸襲落單女子，其後騎車逃逸。警方接獲報案後，循線調閱閉路電視將他拘捕。案件近日在新北地方法院開庭審理，法院依違反性騷擾防治法，判處黃男有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元新台幣（約6萬港元）。

台媒周日（6日）報道指，黃男自2018年起就陸續犯下多宗性騷擾案件，先前已有遭判刑前科。未料他去年6月間又騎車犯案，在新莊區八德街看到落單女子，便騎車經過，刻意以腳將電單車倒退回女子前方，遂伸手觸摸女子大腿私密處，隨即騎車加速逃離。

黃男於去年7月7日又以同樣手法犯案，看到徒步落單女子，騎車靠近胸襲後逃逸，接着又看見有女子在附近騎車落單，便尾隨對方及靠近胸襲，30分鐘內連續犯下2宗性騷擾案件，3名被害女性先後報案。

法院指出，黃男有前案在身，素行不佳，竟仍不知悔改，為逞一己私欲，於大庭廣眾之下，乘被害人不及抗拒之際作出上述行為，欠缺尊重女性身體自主權觀念。雖然他審理時坦承犯行，但犯後未得到被害人諒解，因此依法對他作出上述判罰，全案可上訴。