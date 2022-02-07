內地學科補習遇冷　家長催谷體育培訓

內地去年暑假祭出教育雙減政策，禁止校外培訓機構（補習社）教授高考學科，遏制催谷學生應試風氣。不過半年過去，不少家長在政策下的首個新年長假，改為着重替子女報讀體育培訓興趣班。同時，內地去年乘勢湧現32.2萬間體育培訓相關企業，註冊增幅按年暴升80.81%。

內媒周日（6日）報道，不少家長選擇替子女報讀了基礎興趣班，並利用灰色地帶變相補習英語。例如王先生透露，他花費了1.1萬元 (人民幣，下同，1.35萬港元），購買一年90課時的少兒籃球課，「45節中教課，45節外教課，學英語和打籃球兩不誤，可謂一舉兩得」。此外，王先生今年額外替子女報讀了游泳興趣班，每課時180元（約220港元）。

相較於游泳、籃球等基礎課程，錢女士則是從2017年開始，就替當時年僅3歲的兒子報讀橄欖球興趣班，開銷平均每年2.5萬元（約3.06萬港元）。錢女士解釋，選擇橄欖球是考慮到申請雙語學校時可以加分，更透露由於雙減政策令兒子補習時間和開支減少，目前有意加大其在體育上的訓練量。

民營統計數據顯示，內地目前有72.7萬間體育培訓相關企業，其中僅在2020年和2021年便新註冊了58.2萬間。蚩尤體育聯合始創人王仰萱形容，雙減政策之後能夠明顯感受到體育運動的回溫，公司旗下橄欖球訓練的試班人數，粗略估算提升了10%。報道提到，目前多間體育培訓機構正與周邊校區合作宣傳，務求在最短的時間內達成最大的推銷效果。