台男忘回家路露宿6天　獲警相助與家人團圓

台灣新北市一名身障男子，在除夕夜（1月31日）騎單車外出找朋友聊天，惟回家時因迷失方向而露宿街頭6天，錯過與家人過節團圓。直至上周六（2月5日），桃園市有警察發現該名男子，並從他的口罩發現其名字，遂透過比對人口資料，終查出其身份並通知親屬將他平安帶回家。

桃園市龜山區派出所警員鄭力瑋周日（2月6日）向台媒透露，當局上周六在執行農曆新年的交通疏導任務時，獲民眾反映路邊有名中年男子牽着單車四處張望，看似需要協助。鄭上前詢問惟對方答非所問，遂判斷他有可能是身障人士，後來又從男子口罩內側發現「ＯＯ添」的字樣，遂套問出男子姓氏。

鄭力瑋看男子精神萎靡，便通報及支援將男子載回派出所休息。鄭則騎着男子的單車回派出所，然後透過電腦，向新北市三峽分局報案，緊急協尋身障人士，男子家人得知消息便趕往派出所。

經了解，男子上月31日在新北市鶯歌區的家中用膳後，便騎單車尋友，其母發現他深夜未歸，便在上周二（2月1日）向警方報案，但因為男子沒有手機而無法定位，一直找不到人。失蹤男子表示，這6天以來露宿在廟宇、公園等處所。男子家人感謝員警及時發現，能在年假尾聲一家團聚。