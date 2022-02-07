徐州8孩母疑遭拐賣　丈夫當網紅惹議

江蘇徐州市豐縣一名8孩母親近日備受關注，外界憂慮她受拐帶之餘，更質疑當地政府的通報可信性。該名女子的丈夫日前更利用「8個孩子的爸爸」的名義接廣告，做法亦受到批評，指他將妻子困於破爛小屋內，卻包裝自己成為充滿溫情的好父親形象，有網民直斥畫面令人心寒。

8孩母親楊某俠上月底開始受內地民眾關注，有片段拍到她住在簡陋的屋內，頸部更綁有鐵鏈，有人懷疑她遭受家暴。不過豐縣縣委宣傳部連接發通告闢謠，先指楊某俠有精神疾病，會無故毆打他人才被關在小屋內；其後又稱她是流浪被收留，事件不涉及拐賣，惟她與丈夫董某民辦理結婚登記時，工作人員未有嚴格核實身份，失職瀆職的工作人員將被依法處理，又指董某民用鐵鏈將她上鎖涉違法，正展開調查。

內媒周日（6日）報道列舉事件的可疑地方，指楊某俠所在的村莊以新冠檢測為由被封鎖，而自稱楊某俠的長子上周更舉報關注事件的貼文，稱貼文侵犯其母親的權利，而當地警方亦已介入調查；惟官方通報一直未有就楊女生父母誰屬、董某民如何在楊女患精神疾病的情況下合法結婚等問題提供解釋。

董某民自接受訪問引來關注後，於短片平台抖音及快手開設帳號賣廣告，代言婚慶公司、裝修公司等，有網民狠批他將妻子鎖起，卻代言象徵美好婚姻的婚慶公司，以為人善良的「超級奶爸」自居。有人指出，蘇北地區拐賣人口現象嚴重，甚至已發展成集團化、家族化犯罪，惟當地基層政府不作為、亂作為令問題持續惡化。