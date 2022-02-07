百色市昨增37宗本土確診　即日起全民居家隔離

廣西新冠疫情擴大。內地周一（7日）公布前一日新增79宗確診病例，分別為45宗本土和34宗境外輸入。本土確診病例中，廣西報告37宗佔最多，全部來自百色市。該市宣布自周一凌晨零時起，採取全民居家隔離管控措施，解除時間視疫情另行通告。

廣西現有44宗本土確診病例，另前一日新增5宗本土無症狀感染個案，其中百色市4宗、南寧市1宗，全省現有6宗無症狀感染個案。百色市疫情防控工作領導小組指揮部在通告中表示，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥房外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

通告又指出，居家隔離期間，除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，市民非必要不出門，購買生活物資盡量選擇配送服務。當局對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，任何人如擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定，將按有關規定處罰。

除廣西外，前一日新增本土確診病例分別為廣東4宗、北京3宗和天津1宗；新增境外輸入病例廣東21宗，上海8宗，北京、浙江、福建、河南和廣西各1宗。同日新增51宗無症狀感染病例，廣西和黑龍江各有5宗本土個案，其餘41宗為境外輸入。至今內地累計106,419人確診，當中4,636人病亡。