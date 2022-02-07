傳政府人員進民居查煙花炮仗　官方：正了解

網傳有政府工作人員到居民家中搜查是否有煙花炮仗。

農曆新年期間，內地不少地方因市民燃放炮仗煙花導致空氣污染。近日，網傳在河南省信陽市淮濱縣，有工作人員在村民家中搜查煙花爆竹。淮濱縣政府工作人員表示，縣裏重視並大力宣傳禁止燃放煙花炮仗工作，但是否有人翻櫃子搜查，需要進一步了解。

網傳畫面顯示，有人手持膠袋，在居民家中開櫃檢查。拍片者表示，「上級領導家家戶戶查，不准放炮（仗）」。片段曝光後，有網民稱事件發生在河南省信陽市淮濱縣蘆集鄉某村。周日（6日）該村村民徐先生對內媒表示，前幾天有政府工作人員到他家中，宣傳禁止燃放煙花炮仗，但只是查看，沒有打開儲物櫃搜查。

該村村委會一名幹部表示，這段時間按照鄉裏的安排，村委會到村民家中進行宣傳，問他們有沒有購買和燃放煙花炮仗，如購買了要主動上繳。該名村幹部稱，去村民家一般不會翻櫃搜查，主要是宣傳和查看。

蘆集鄉人民政府一名工作人員稱，目前全縣禁止燃放煙花炮仗，鄉政府工作人員需要到各村巡邏查看，但以整體宣傳為主。鄉政府無法逐家逐戶進行宣傳教育，會到一些村民家中抽查，詢問並查看是否存放和燃放煙花炮仗，如有便要收繳，但強調不會不未經村民允許就打開儲物櫃搜查。村民若違反相關規定，會由公安部門採取措施，並給予處罰。