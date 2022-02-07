內地新春2.51億人次出遊　恢復至疫前約7成

內地7日新春長假周日（6日）結束，據文化和旅遊部數據中心測算，今年假期內地旅遊出遊2.51億人次，同比減少2%，恢復至2019年新冠疫情前同期的73.9%。

文旅部周日指出，今年農曆新年假期實現內地旅遊收入逾2,890億元人民幣（約3,536萬港元），同比減少3.9%，恢復至2019年同期的56.3%。數據顯示，今年假期省內、跨省遊比例分別為78.3%、21.7%。近程自駕遊、親子遊、主題公園遊、冰雪遊等短途休閒活動明顯增加，在本地過年成為愈來愈多人的選擇；預約嚮導、周邊精緻露營、租車自駕本地遊、精緻旅拍等近程休閒活動提質升級。

民宿成為假期家庭遊、親子遊重要方式，遊客到郊區「包個小院兒過大年」成為時尚。某民宿平台數據顯示，今年農曆新年期間單幢民宿訂單量比去年同期上漲約56%。北京鄉村民宿預訂量更較去年同比增長1.4倍。

內媒周一（7日）從應急管理部獲悉，農曆新年長假期間內地安全形勢總體平穩，未發生重大以上生產安全事故和較大以上自然災害，共接報34宗各類生產安全事故、37人死亡，同比減少6宗、15人，分別下降15%、28.8%；全國江河水勢平穩，未接報森林火災。