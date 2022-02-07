官媒籲香港堅持動態清零　否則遑論與內地通關

香港本地新冠疫情嚴峻，內地官媒近兩日接連發文評論，指對於全港700多萬民眾而言，當務之急是統一思想，堅持「動態清零」防疫抗疫方向，摒棄雜音、齊心抗疫，盡快恢復正常生活。文中強調動態清零是香港抗疫的科學選擇，又指若實行「與病毒共存」，便遑論與內地實施免檢自由通關。

官媒批評，在當前香港抗疫關鍵時刻，有人歪曲動態清零含義，質疑特區政府抗疫措施，不負責任地提出香港應放棄動態清零，實行與病毒共存的「躺平」策略，動搖社會抗疫信心，影響成效。文章指出，動態清零不是追求零感染，而是對病例及早發現、快速處置、精準管控及有效救治。

文章認為，對於香港而言，動態清零是符合當地社會實際情況的科學選擇，因為香港人口密度大，高齡人口佔比較高，醫療資源有限，疫苗接種率不夠高，加上香港對外高度開放，境外輸入風險高。如放棄動態清零，可預見病毒必將快速大規模擴散，嚴重損害香港民生和經濟社會發展。

文章指長遠來看，動態清零才能以最快速度撲滅疫情，最大限度減少對香港經濟社會的影響，使其在安全前提下恢復正常運作和對外正常交往。而與病毒共存的做法，現階段言之過早，科學上也不能給出結論，亦將嚴重考驗香港醫療系統的承受能力，更遑論與內地實施免檢自由通關。