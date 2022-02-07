台今增2宗本土確診　二級疫情警戒延至月底

台灣周一（7日）新增49宗新冠確診病例，分別為2宗本土感染和47宗境外輸入病例，無新增死亡病例。早前公布的3宗境外輸入病例，經調查及基因定序後，周一改判為本土病例。

台灣的中央流行指揮中心表示，新增本土個案為1男1女，年齡介乎未滿10歲至20多歲；境外輸入為28男19女，年齡由未滿10歲至70多歲，分別自美國、馬來西亞、菲律賓、越南、南非、荷蘭及盧森堡入境。至今台灣累計19,192人確診，當中851人病亡。

改判本土病例當中，2宗為台北個案，包括一名20多歲女子，她於1月9日從大陸入境台灣後入住防疫旅館，居家隔離期間3次採檢均未受感染，但在自主管理期間出現喉嚨痛症狀，於1月29日檢測確診。另宜蘭一名30多歲男子，同樣上月29日採檢確診，由於其居檢期間是住在台北市防疫旅館，因此列為台北病例。餘下一宗改判本土病例，自大陸返台後曾入住高雄防疫旅館，旅館同樓層曾有高雄港的檢疫接觸者。

指揮中心表示，因應國際疫情嚴峻，當地持續新增本土個案，並出現感染源待釐清個案，決定把二級疫情警戒及針對入境者實施的春節檢疫專案，一併延長至本月28日。該專案自去年12月14日起實施以來，根據入境者具備的不同條件提供不同的檢疫方案，包括14天入住防旅館+7天自主健康管理；10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理；以及7天入住防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。