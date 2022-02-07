澳洲防長促挺身抗華　料2038年前獲首艘核潛艇

澳媒周一（7日）報道，澳洲防長達頓警告，澳洲及其盟友必須在南海議題上挺身與中國對抗，如果任由目前情況繼續，將「失去未來10年」。他又表示極度有信心，澳洲首艘核動力潛艇將於2038年前交付。

達頓表示，美國及其盟友此前「默許」中國，在有主權爭議的南海航道上興建人工島，以及在珊瑚礁上興建防衞基地，令其軍事存在大增，區內變得不穩定。為了教育澳洲民眾，以及確保中國不會重複過去10年將南海軍事化的做法，他認為澳洲及盟友需就中國所為發聲。

報道指出，達頓擔任防長以來，多次受到國防專家和澳洲反對黨批評，指其言論觸怒中國。其中他曾於去年11月表示，若美國採取行動捍衞台灣，澳洲作為在全球具影響力的一員極不可能不支持。達頓回應批評時指，他致力確保印太地區的和平，又強調澳洲並非唯一與北京關係緊張的國家。

美國、日本、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）外長會議，本周將在墨爾本舉行，達頓今次言論是在會前表明澳方立場。美國國務卿布林肯、日本外相林芳正、澳洲外長佩恩、印度外長蘇傑生在會上，料討論如何加強防衞及經濟發展合作，應對中國帶來的挑戰。