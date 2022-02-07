內地續發暴雪藍色預警　濕冷天氣持續

內地新一輪雨雪來襲，中央氣象台周一（7日）早上6時繼續發布暴雪藍色預警。在安徽中南部、江蘇南部、浙江西北部等地部分地區，預計在周一至周二早上下大雪，其中安徽南部、江蘇南部等局部地區有暴雪。上述部分地區新增積雪深度料將1至4厘米，局部地區可達6厘米以上。

南方多地周日（6日）雨雪混雜，其中陝西南部、重慶東部、湖北、安徽中北部、河南南部、江蘇西部、貴州東北部、湖南北部等地降雪或雨轉雪1至9毫米；湖北南部、重慶東南部、安徽西南部、湖南西北部等地部分地區降雪10至20毫米。

周一是農曆新年假期後首天，但虎年最強雨雪天氣持續影響多地，降雨區繼續東移，總體強度減弱，浙江東部、福建東南部、廣東東南部等地部分地區有25至30毫米大雨。南方大部分地區仍有大範圍雨雪天氣，特別是長江中下游一帶，道路積雪、結冰、低能見度等情況恐對交通出行帶來不利影響。

中央氣象台預計，未來一周持續受雨雪天氣影響，南方大部分地區的氣溫難以回升，濕冷天氣持續。周一起3天，長江中下游一帶最高氣溫只有攝氏5度左右，其中安徽合肥和江蘇南京周一最高氣溫只有1度，最低氣溫更低於零度。