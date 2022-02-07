廣東警官學院前副院長　涉受賄被雙開

廣東省紀委監委周一（7日）消息指，日前經廣東省委批准，對廣東警官學院前黨委委員、副院長范秀燎嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予他開除黨籍處分，並由省監委給予他開除公職處分。

調查顯示，范秀燎長期違規收受禮金，違規接受宴請；在組織進行談話時不如實說明問題，在幹部職務晉升方面為他人謀取利益並收受財物。他亦被指執法犯法，公權私用，違規干預執法活動；大肆以權謀私，利用職務便利或影響為他人在項目開發、企業經營、工程承攬等方面謀取利益。

省紀委監委指出，范秀燎所為嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應嚴肅處理。他除了被雙開，其涉嫌犯罪問題亦要移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

現年52歲的范秀燎是廣東英德人，有在職研究生學歷，1992年1月入黨，1993年7月參加工作。他曾任韶關市新豐縣委常委、宣傳部部長、副書記、副縣長、縣長、縣人大常委會主任，亦擔任過同市始興縣委書記、河源市副市長、市公安局局長等職務。他於2018年12月任廣東警官學院黨委委員、副院長，至去年9月被免職。