美將推印太經濟框架　拉攏盟友合作抗華

美國傳媒周日（6日）報道，拜登政府將於未來數周公開新的「印太經濟框架」，在數碼貿易、供應鏈和綠色能源方面與區內友好國家更緊密合作，同時填補美國2017年退出《跨太平洋夥伴全面進展協定》（TPP）後的亞洲戰略真空，華府視框架為在安全問題以外對抗中國的重要一步。

拜登去年10月宣布發展印太經濟框架，會以集體獨立條約形式構建，印太地區國家可以選擇簽署與否，相信不會包括關稅減免及其他有法律效力的市場開放措施。美國貿易代表戴琪將領導框架的數碼貿易、勞工標準、推動貿易等事宜，商務部長雷蒙多將負責供應鏈、基建和去碳化、稅務和貪腐問題。

這是拜登上任後首份廣泛的印太經濟戰略，分析認為框架欠缺市場准入政策將淪為美國與日本、澳洲等富有國家的俱樂部，重點是如何讓越南和印尼等加入，它們或對美國的新戰略採取觀望態度。

另外，美國眾議院日前通過《2022年美國競爭法案》，中國外交部發言人趙立堅周一（7日）批評法案的涉華內容充斥冷戰思維和零和思想，詆毀中國發展道路和內外政策，鼓吹對華戰略競爭。他又指出中美經貿關係本質是互利共贏，貿易戰無贏家，應本着相互尊重、平等協商的精神妥善解決問題。