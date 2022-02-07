華介入福克蘭爭議　英外相促尊重主權

中國與阿根廷周日（6日）發表聯合聲明，當中提到中方支持阿方在與英國有主權爭議的馬爾維納斯群島（英稱福克蘭群島），完全行使主權的要求。英國外交大臣卓慧思反駁表示無人可以質疑英方對該島的主權，要求中方予以尊重。

中國駐英國大使館在官方網站發表《關於深化中阿全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，指雙方重申將在涉及彼此主權利益的問題上繼續相互堅定支持，阿方重申堅持一個中國原則，「中方重申支持阿方在馬爾維納斯群島問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端」。

卓慧思其後在社交網發文回應，表示「我們完全拒絕任何對福克蘭群島主權的質疑」，重申福克蘭群島是英國大家庭的一部分，「我們將捍衞他們自決的權利」，呼籲中國「必須尊重福克蘭群島的主權」。中國外交部暫未回應事件。

福克蘭群島位於南大西洋，屬於英國其中一個海外領土，但地理上更接近阿根廷。1982年，阿根廷採取軍事行動佔領福克蘭群島，英國派出遠征軍南下，兩國爆發福克蘭戰爭；阿根廷最終戰敗並從島上撤軍，英方重新恢復行使主權。福克蘭群島2013年舉行公投，99.8%投票的選民支持繼續作為英國的海外領土。