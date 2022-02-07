內地鐵路直供電廠存煤　可耗天數達18天以上

中國國家鐵路集團有限公司公布，截至上周四（3日）全國363家鐵路直供電廠存煤6,695萬噸，同比增加2,796萬噸、增長72%，存煤可耗天數皆達18天以上。國鐵集團貨運部相關負責人表示，將統籌做好春運和電煤運輸保障等工作，基本緩解各大電廠的「燃煤之急」。

國鐵集團自去年10月啟動電煤保供運輸以來，鐵路直供電廠存煤可耗天數最低的從7天到12天、15天，再到18天以上，緩解燃煤壓力。農曆新年前，國鐵集團及所屬各鐵路局集團公司分別對接各省市政府經濟運行部門，了解電煤運輸需求，科學制定農曆新年期間運輸方案。國鐵集團「保供辦」密切關注各大電廠電煤供應、消耗及儲存情況，動態加強統籌協調。

國鐵集團強化重點地區精準保供，提升河北地區23家電廠庫存水平；針對河南等涉疫地區其他運輸煤炭方式受影響的情況，加大鐵路運量，進行重點保供；針對山東、江蘇地區18家電廠存煤可耗天數相對較低情況，組織點對點精準保供運輸。

國鐵集團在上周二（1日）至上周四（3日）的客車減開期間，充分發揮大秦、唐包、瓦日、浩吉、侯月線等重載鐵路作用，統籌安排電煤運輸能力，滿足運輸需求；主動協調各大煤礦統籌生產安排，組織電煤搶運，做好假期煤源儲備；加強電廠卸車勞力、機具組織，對重點地區派出卸車工作組進行現場指導，提高卸車效率等。