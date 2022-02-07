台將正常化福島食品進口　現已制定相關標準

日本福島縣2011年大地震引發核災後，台灣嚴格規管福島進口食品，台灣的衞生福利部長陳時中周一（7日）透露，相關食品進口將會走向正常化，並指台灣標準相對嚴格，會以安全、符合科學證據及國際規範的架構進口食品。

目前福島食品進口台灣時會有特別標註，而陳時中表示，這些食品都會走向正常化，並已訂明檢驗及標準，標示部分載明「都、道、府、縣」，是行之有年的既定政策，也會有禁止食品，與採雙證管理的食品。

他續指，核災距今已超過10年，而大部分國家都是以觀察一年至兩年為界線，但強調正常化進口的工作會依照科學及國際標準。

台媒報道指，台灣的行政院周二（8日）將召開記者會，正式宣報以「三原則」、「三配套」，解禁限制進口多年的福島等5縣食品。三原則是指「回歸科學檢驗」；「比國際標準更嚴格」；「為市民食安把關」，三配套則是指從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明及產地證明）和福島5縣食品於邊境進行逐批檢驗。