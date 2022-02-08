台鐵台北站迎女站長　135年來首次

台灣的交通部台鐵局轄下最大的台北站，周一（7日）迎來135年來首名女站長胡詠芝。台鐵表示，局內員工男性佔8成以上，胡獲晉升為台北站首名女站長，象徵着台鐵的世代交替。

由於台北站原站長涂維庭升任台北運務段副段長，站長由原來擔任台北車班組主任的胡詠芝升任。胡加入台鐵13年，在台北車班組前後任職7年6個月，是台鐵8個車班組中首名女性車班主任，任內執行員工備勤房舍改善計劃。台北車班組於2020年12月2日正式搬遷至樹林車站旁新址，打造優質舒適環境提升員工備勤休息質素。台鐵指出，胡詠芝過去在台北車站任職時，曾參與車站聯合防災中心建設，熟悉站區維安業務，這次升任站長實是駕輕就熟。

胡詠芝具交通大學運輸物流管理碩士學歷，分別於2009年、2016年取得鐵路特考員級、高員級資格晉用，在台鐵曾任站務員、車長、列車長、副站長（台北站）、替班站長、車班組副主任、站務主任（台北站）、車班組主任等。

胡詠芝表示，疫情間旅客量沒有以往多，防疫工作是當前最重要任務。她指出，台鐵持續與台北市社會局府幫助流浪者，車站晚上提供固定場所讓流浪者放置行李，日間才移至社會局租用的空間。她又稱，站長必需24小時候命，也沒有假期，期望自己能兼顧工作與家庭。她也感謝家庭的支持，讓她無後顧之憂。