台小學種太空甜羅勒種子　研究報告登全台第3位

台灣台東縣教育處周一（7日）發布消息，指當地的關山國小參加「亞洲種子送上太空計劃」，經過4個月的甜羅勒栽種實驗等，獲得全台第3名，令全校師生欣喜非常，更希望可以藉此開啟接觸太空、發展農業科學的新視野。

「亞洲種子送上太空計劃」（Asia Herb in Space）由台灣的國家實驗研究院國家太空中心、國立中興大學農資院及日本宇宙航空開發機構（JAXA）共同合辦，讓7個國家及地區共14種植種子一同運送存放在國際太空站（ISS）的希望號（Kibo）實驗艙內，外太空旅行7個月再送返地球，當中包括台灣的台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵。

此批植物去年7月返抵地球後，由中興大學徵選中小學生種植研究，並收集科學報告；關山國小與119校競爭後，入選獲取種植日本甜羅勒種子，並將研究成果，和太空艙種植的生長情形進行對照，而其結果紮實豐富的研究分析報告，在上月底的次輪決賽報告中廣受好評。

參與研究的學生胡珈臻指，為有效控制甜羅勒的生長環境，將種子種在智慧生長箱內，在固定的室溫、光照、風量、風速和營養液下，用不同色光比較生長，並與台灣甜羅勒種子種植作對照，更用上強力磁鐵設置盆栽和磁化水澆灌，重現太空環境，觀察磁力對植株生長、開花結果的影響。