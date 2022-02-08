內地人口性別比例失衡　相親會場5女揀百男

中國男女人口比例失衡，上周六（5日）在江蘇徐州邳州市一場相親大會，到場男士多達百人，惟女士則只有5人。邳州市民政局回覆內媒稱，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，且不少年輕女性婚戀觀也發生改變，這些情況讓很多男士在結婚方面存在障礙。

據一名當日身在現場的當地紅娘江女士（化名）周日（6日）向內媒證實，該場相親大會早前在邳州市邳城河大橋舉行。 她表示目前當地適齡結婚男女中，存在男多女少現象。在她們婚介所登記的人當中，男性有100多人，女性卻只有20多人，婚戀市場上「女揀男」的情況普遍。由於現在年輕人都在外打工或者做生意，過年才回老家相親，類似的相親大會在春節期間會舉辦得密一些。

江女士又稱，當地女孩對男方的基本要求是有車有樓，再看工作是否穩定，禮金16萬至40萬人民幣（約20萬至50萬港元）不等，還要求男家送上「三金」，即金頸鏈、金戒指和金手鐲。此外，男方家中兄弟姊妹太多也不易找對象。

當地鎮政府工作人員周一表示，該相親活動為村民自發組織，當地時不時有紅娘舉辦相親活動。邳州市民政局工作人員表示，隨着時代發展，不少年輕人的婚姻觀也有所改變，尤其一些受過高等教育的女性會選擇外出工作，不會急於結婚。