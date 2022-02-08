美售台愛國者導彈系統工程計劃　拜登任內第二次軍售

美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）周一（7日）公布，批准對台出售價值1億美元（約7.8億港元）的愛國者導彈系統工程勤務計劃。這次是美國總統拜登自去年上任以來第2次對台軍售，也是今年第一次。台國防部周二（8日）表示，有關軍售案已進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

DSCA透過新聞稿表示，已決定出售支持台灣參與愛國者導彈工程勤務及導彈效能鑑測計劃的設備與服務，為期5年，其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空導彈系統。

新聞稿內容指出，這項軍售案是基於《台灣關係法》，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計劃有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。此次軍售將有助台灣維持導彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衞。

台國防部上午透過新聞稿稱，美國持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，是維持區域穩定的基礎，國防部感謝美方軍售決定。這次軍售顯示美方對台灣防衞安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。台外交部也指出，這次軍售充分展現美國政府延續近年來對台軍售常態化的政策。面對中國大陸持續的軍事擴張和挑釁行為，台灣將以堅實防衞維護自身安全。