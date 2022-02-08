百色市昨增64宗確診　多地開展全民核酸檢測

廣西百色市新冠疫情加劇。國家衞健委周二（8日）公布前一日新增105宗確診，其中65宗本土病例除1宗來自天津外，其餘64宗均由廣西百色市報告。鑑於疫情形勢嚴峻，廣西多地再次開展全民核酸檢測。鄰近百色市的德保縣周二起實施「不進不出」措施，百色市監局提醒商戶在防疫期間不能哄抬物價，違者將從嚴查處。

廣西衞健委在官方在官方微博表示，前一日新增本土確診病例中，4人為無症狀感染者轉確診、本土無症狀感染者多2宗；現有本土確診病例108宗，本土無症狀感染者4宗。由百色轄管、代管的德保縣、平果市、靖西市，同於周二開展新一輪全民核酸檢測。其中德保縣同日起更執行不進不出措施，要求各鄉、鎮、村、社區內部嚴格管控人車流動，禁止聚集；各高速路口暫時關閉，客運暫停，私家車暫停跨區域通行。

廣西百色市市場監督管理局周一（7日）發通告稱，提醒全市經營者及相關單位嚴格遵守價格法律、法規，防止發生各類價格違法行為，特別是不得相互串通、操縱市場價格、囤積居奇、哄抬物價，以及散布漲價謠言等來謀取非法利益。各商場、超市、農貿市場、電子商務平台經營者應履行價格承諾，不得隨意漲價；不得以虛構原價、虛假優惠打折等讓人誤解的標價方式誤導消費者進行交易。

除本土確診外，內地前一日新增境外輸入確診病例分別為廣東18宗，上海15宗，四川3宗，北京、天津、河南、廣西各1宗；新增無症狀感染病例46宗，除黑龍江黑河市和廣西百色市各報告2宗本土個案，其餘42為境外輸入。至今內地累計106,524人確診，當中4,636人病亡。