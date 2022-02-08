兩港人赴深圳染疫　前往當地應持48小時核酸證明

廣東省衞健委周二（8日）通報稱，省內新增18宗境外輸入病例，其中深圳新增2名來自香港的患者。深圳市中小學和幼稚園推遲開學時間至本月21日，市外人員返深前應持有48小時內核酸檢測無感染證明，否則要在抵深後24小時內完成一次核酸檢測，並加強自我健康監測。

深圳市防疫指揮部辦公室周一（7日）發通告稱，所有學生返校前需落實14天自我健康監測，並持48小時內核酸檢測無感染報告，學校亦會加強監測學生健康狀況。

深圳本輪本土疫情首宗病例發現時間為上月31日，深圳市寶安區石岩街道某公司的一名45歲牙模設計員確診，目前已累計16宗本土確診。深圳市疾控中心已完成其中14名患者的病毒全基因組測序，結果均為感染Omicron變種病毒。

經比對，深圳本輪首宗病例與此前發現的多宗本土Omicron疫情均不同源，與近期深圳境外輸入病例感染的病毒序列也不同源，與全球數據庫上傳的一些基因組序列100%同源。當局初步判斷此次疫情為境外輸入引起的本土疫情，暴露於境外新冠病毒污染物品引起感染的可能性大。