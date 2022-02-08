解禁日本核區食品　台灣整調進口管制措施

日本福島等5縣市食品因受2011年福島核災影響，已被台灣禁止進口11年。台行政院周二（8日）上午舉行記者會宣布，經總統府行政院團隊、立法院執政黨團一致共識，將以「三原則」、「三配套」合理調整對上述食品的管制措施。針對正式開放時間，預告期為10天，期間聽取各方意見，經整理後預計在2月下旬由衞福部正式公告生效。日本內閣官房長官松野博一同日向日媒表示，已接獲來自台灣政府通知調整日本食品進口管制措施。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由發言人羅秉成主持，行政院政委鄧振中、衞福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮與農委會主委陳吉仲出席。會上稱，自福島核災以來，日本國內採取比國際標準更嚴格的管制措施，相關食品風險下降，世界各國包括CPTPP會員國在內的40多個國家均已解除管制，至今日全球只剩台灣和中國大陸仍禁止進口福島周邊所有食品。

羅秉成稱，日本長期以來關切台灣改變相關限制，台灣不可以迴避。政府經過充分溝通討論、審慎分析，提出3個原則，即回歸科學證據，提出比國際標準更嚴格規範，以及為食安把關，正式且慎重提出3配套，即從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險食品要求雙證證明（即輻射安全證明和產地證明）、以及福島五縣食品於邊境進行100%檢驗；目標是解除障礙，和國際連結，與世界接軌。

陳時中表示，在福島等區域，認為環境受污染而可能無法恢復的區域，或暫時無法恢復的區域會禁止生產，檢驗結果不宜也禁止流通。加上高標準、符合世界標準的檢驗，其實內部管理非常嚴格。現在初步開放，限制食品、雙證管理更多，加上逐批檢驗，對於9大類食品也要加強抽驗，也擬定市場管理的計劃，基本上流通的食品，安全是有保障的。