102歲抗日老兵逝世　曾遭押解當勞工

陝西咸陽興平市抗戰老兵符振中，於今年1月9日在家中離世，終年102歲。報道稱，符振中曾被日軍擄獲成為戰俘，被押解赴日本做勞工，期間他親眼目睹日本因發動侵略，致當地千瘡百孔和民不聊生。

據陝西老兵關懷計劃早前在微博發布的訃聞顯示，符振中生於1919年10月。1937年，他在陝西咸陽市乾縣參軍入伍，翌年部隊轉至咸陽，隨後至河南洛陽。他參加軍事化正規集訓後，隨所在部隊由洛陽開赴山西抗戰前線。

1943年在一次戰役中，符振中和部隊長官等數百人被日軍包圍俘虜，之後被日軍用火車帶到北京的集中營關押。沒過多久，日軍把眾人帶到黑龍江當苦力，為日軍修築工事或修路。之後，他與其他人又被帶到山西大同及其他城市。後來，200多名俘虜再被押上由天津出發的貨船，飄洋過海到達日本的名古屋。符振中等人被日本士兵看守，在一座山裏鑽洞，為山下的發電廠打通運送糧食和補給的輸送線路。

符振中回憶在日本的所見所聞大表感觸，當地所有青壯年男子都被拉去參軍打仗，城市裏到處是女人。又因當時連年戰爭，日本的國民貧困潦倒，糧食、食鹽、食品、服裝等一切生活必須品都受到限制。街上無論大小飯店，每天只許賣20斤糧食，賣完必需打烊。1945年，在日本宣布投降後，日本士兵回到家鄉，生活一樣清貧，飯都吃不飽，符振中曾親眼見過有穿着軍裝的日本士兵在東京街頭餓暈，倒地不省人事。

1946年，符振中與其餘俘擄乘坐美國的軍艦回國。1948年，他加入共產黨第四野戰軍某山炮營，並於1949年入黨，1955年返回家鄉。