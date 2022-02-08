內地今年教育工作重點　堅持雙減政策

教育部周二（8日）發布2022年工作要點，當中提出落實教育優先發展戰略地位、深入推進雙減和義務教育優質均衡發展，促進學生身心健康。

教育部表示，今年要落實教育優先發展戰略地位，堅持國家財政性教育經費佔國內生產總值（GDP）比例不低於4%；確保義務教育教師平均工資收入水平不低於當地公務員，新增教育支出更多用於提高教師待遇；完善普惠性學前教育經費保障機制，出台國家層面學前教育生均公用經費標準。

至於推進雙減工作將繼續擺在突出位置、重中之重。教育部表示，要完善部際專門協調機制，推動各地健全工作機制。着力鞏固學科類培訓機構壓減成果，包括在法定節假日、休息日、寒暑假指導各地開展常態巡查、堅決關停；加大查處隱形變異培訓，開展專項治理；規範培訓收費行為和預收費監管；推動校外教育培訓監管立法和執法。

針對非學科類培訓機構，工作要點提出區分體育、文化藝術、科技等類別，明確主管部門，體現公益屬性，實現常態化監管，防止出現新的野蠻生長。進一步提高學校功課設計水平、課後服務水平和課堂教學水平。同時繼續推進中小學健康促進專項行動，強化院校學生體質，實現兒童青少年總體近視率比2021年下降0.5到1個百分點。