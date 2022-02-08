台今增48宗確診　板橋一家四口感染源頭不明

台灣周二（8日）新增48宗確診病例，分別為26宗本土感染和22宗境外輸入，無新增死亡病例。新增本土個案當中，22宗為隔離期間轉確診，其餘4宗感染源頭不明，為新北板橋一家四口。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，新增本土個案為7男、19女，年齡介乎未滿5歲至50多歲。個案當中以桃園區有16宗佔最多，包括遠雄自貿港園區亞旭電腦廠群組新增7宗，日翊物流群組新增6宗，加貝爾幼稚園3宗；宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群組新增2宗感染，台北松山點點幼稚園4宗。

新增境外輸入個案為12男、9女，另1人調查中，年齡由未滿5歲至50多歲，分別自印度、加拿大、菲律賓、荷蘭、阿聯酋、美國及烏克蘭入境。至今全台累計19,239人確診，當中851人病亡。

新北市周二新增的一家四口確診的群聚案，其中20多歲的女兒於上周六（5日）開始喉嚨痛、流鼻水，翌日檢測顯示感染。她於台北工作的會計師事務所周二接到消息後，已要求全部員工包括外勤人員啟動居家辦工。公司將展開全面消毒，同時聯絡大廈管理處通報各樓層租戶，並於大堂、升降機等公共區域全面消毒。