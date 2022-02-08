涉職務違法兼受賄　拱北海關副關長遭雙開

熊振國因職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍及公職。

中紀委國家監委周二（8日）在官網通報，廣東省珠海拱北海關黨委委員、副關長熊振國因職務違法並涉嫌受賄犯罪，經駐海關總署紀檢監察組研究，決定開除其黨籍及公職，同時將案中涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經官方調查，熊振國違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織紀律，隱瞞不報房產，在幹部選拔任用工作中說情打招呼；違反廉潔紀律，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份；違反工作紀律，違規干預海關執法活動。另又利用職務便利和職權形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取利益及非法收受財物。

通報指出，熊振國身為黨員領導幹部，喪失理想信念，目無黨紀國法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，嚴重違反黨的紀律，上述行為構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，遂依據有關規定決定對他作出上述處分，並收繳其違紀違法所得。

資料顯示，現年55歲的熊振國是河南信陽人，自1988年7月參加工作，曾擔任拱北海關黨組成員、副關長（副廳局級），拱北海關副關長兼中山海關黨組成員、關長等職位。自前年12月起，熊擔任拱北海關黨委委員、副關長，直至去年7月受查。