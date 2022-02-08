內地農曆新年假結束　旅遊收入近2900億人民幣

內地農曆新年假期結束，多個地方進入春運返程高峰。文旅部市場管理司副司長余昌國周二（8日）表示，今年假期出遊人數和旅遊收入均比去年略有下降，與新冠疫情之前相比，仍有較大差距。由於假期期間仍有局部地方發生聚集性疫情且持續擴散，國家衞健委提醒各地方的交通部門，要分地區、分人群精準落實各項防控措施，保障人員安全有序流動。

余昌國在國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，今年假期全國國內旅遊出遊2.51億人次，同比減少2%；實現國內旅遊收入2,891.98億元人民幣（約3,500億港元），同比減少3.9%；假日市場總體安全平穩有序，未發生重大安全事故。不過在疫情影響下，今次出遊人次和旅遊收入，僅恢復至2019年的73.9%、56.3%。

針對春運情況，交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華在會上指出，今年春運自1月17日啟動以來，客流呈現「節前客流穩步提升、節中客流低位運行」的特徵。截至周一（7日），內地共計發送旅客5.39億人次，較2021年同期增長約42.8%，不足疫情發生前2019年同期客流的四成。其中，鐵路1.2億人次，公路3.9億人次，水路901萬人次，民航1,889萬人次。

隨着春運進入尾聲，國鐵集團勞衛部副主任伍世平表示，當前春運已經進入復工返崗出行高峰期，從售票數據來看，返程運輸客流最高峰預計發生在下周三至下周六（16日至19日），日均發送旅客900萬至1,000萬人左右，國鐵集團將統籌旅客出行和疫情防控要求，客流高峰期每天最高可提供1,050萬人左右的運輸能力。