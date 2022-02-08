深圳Omicron波及3省9市　廣西百色累計128人染疫

內地多個地方陸續出現新一波新冠肺炎疫情，國家衞健委周二（8日）表示，廣東省深圳市日前出現的變種病毒株Omicron關聯疫情，目前已波及到廣東、廣西、湖南3省9市。其中廣西百色市近日成為此輪疫情的新重災地，至周二已累計有128人染疫，國務院聯防聯控機制綜合組已派出工作組赴廣西協助抗疫。

國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華周二在聯防聯控機制發布會上表示，廣東雲浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已經得到控制，而深圳周日（6日）在管控區發現的2名感染者，提示疫情仍然有傳播擴散的風險。惟百色市疫情正在處於快速上升的階段，並且患者的活動軌迹已波及到廣西南寧和廣東廣州等地，存在疫情擴散外溢風險。

賀青華續指，百色市此次疫情約80%以上的感染者，均居住在同一自然村，空間聚集性明顯，由於社區隱匿傳播時間長、人員活動軌迹多，加上農曆新年期間人員流動性大，發生進一步傳播擴散風險比較高，當局需要完成風險人員排查和管控，加快風險區域核酸篩查的速度，及早發現社區中的傳染源。國務院聯防聯控機制的工作組將會與當地部門，建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源，風險人群排查等措施落實落地，以助盡快控制疫情。

此外，賀青華在發布會上介紹，內地截至周一（7日）累計報告接種新冠疫苗逾30.1億萬劑次，接種疫苗的總人數超過12.6億，佔總人口數89.8%；逾12.28億已完成全程接種，佔總人口數的87.1%；至於加強針方面，則有4.59億人完成接種。