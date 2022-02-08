英媒揭尼泊爾政府報告　指控中國疑侵佔邊境

英國傳媒周二（8日）引述一份尼泊爾政府外洩的報告，指中國正侵佔中國與尼泊爾之間的邊界，是尼泊爾當局首次有官方文件稱中方干涉其領土。報告又指出，中方維和部隊在尼泊爾邊境城市限制當地的宗教活動，建議尼泊爾政府派員到該區保障居民安全。

報道指，尼泊爾去年9月接獲有人聲稱，中國正侵入尼泊爾西部的胡姆拉（Humla）地區後受託撰寫該報告，兩國之間有長達1,400公里的邊境接壤，當中大部分屬偏遠且難以前往的地區，邊界僅以分隔數公里的柱來表示。報告指出，在邊境城市拉倫鍾（Lalungjong）中有中方人員限制該處印度教及佛徒的宗教活動，農民放牧同樣受限，更在同一位置圍繞邊界柱興建圍欄，並嘗試在尼泊爾境內建造運河及道路。

尼泊爾政府在報告完成後，派出由警方及政府代表組成的小組調查，有人表示中方於尼泊爾興建多座建築，但同時發現部分建築物位處於中國一方的邊境。調查人員稱，由於邊境居民依靠中國市場，一般不願意談及邊境問題；報告建議加強邊境人手的同時，提議恢復中尼之間處理邊境問題的機制。

尼泊爾通訊部表示，此情況不應出現，強調要以外交手段化解問題。目前未知尼泊爾政府為何沒有公開報告，中國駐尼泊爾大使館否認相關指控。報道指出，中國侵佔尼方邊境可能是出於安全考量，尼泊爾接壤西藏自治區，有逾2萬名西藏難民正居住於尼泊爾，而近年中國政府亦嘗試切斷西藏人的逃亡路徑。