不顧風雪預警及勸阻　5人自駕登峰受困釀兩死

內媒周一（8日）引述西藏自治區阿里地區革吉縣政府消息指，5名遊客近日不顧氣象部門的風雪預警及當地警民勸返，堅持自駕前往海拔高達5,700米的岡仁波齊轉山，最終受困。經救援人員搜救後，其中兩人罹難，3人受傷。

據官方通報，包括唐某、徐某在內5名戶外旅行愛好者透過社交軟件相約，上月30日從拉薩自駕前往岡仁波齊轉山旅遊，唐某等人上周二（1日）更發文指要趕在大雪到來前上山，雖有當地民眾勸返，但他們稱：「來都來了，不去豈不是很遺憾？」便繼續行程。

到上周三（2日）晚上8時許，一行人在卓瑪拉山埡口後迷路，遂向阿里地區普蘭縣公安局求助，當時普蘭縣出現風雪，更有暴雪橙色預警。救援人員至翌日下午5時許始到達他們受困的地方，將劉某、黃某及唐某送至安全地區再安排送院；惟葉某及徐某因長期處身極寒位置、嚴重缺氧及能量補給不足的情況下，在救援人員護送時失去生命迹象。

事發當日不斷間歇性降雪，氣溫一度跌至攝氏零下24度，積雪更達50至80厘米，能見度不足5米，通行條件極差。徐某的家屬質問一行人中誰是領隊，是誰帶他們走上那條山路，以及為甚麼會讓徐某及葉某在寒冷及缺氧的條件下致死。