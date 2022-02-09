南京舊樓增設升降機3年未果　因低層戶憂礙採光

內地官媒網上留言板近日有南京網民反映，其所住小區申請安裝升降機近3年，因低層住戶無理阻撓，遲遲不能正常動工。南京秦淮區有關方面周二（8日）建議居民透過協商解決問題，但樓上居民拒絕，並向法院對樓下住戶提起訴訟。

網民上月22日向南京市委書記留言自稱是秦淮區豐富路居民，其所住小區申請安裝升降機，各項手續均齊備，安裝費用已繳納，大廈超過三分之二的住戶亦同意，卻由於受到一樓住戶多次無理阻撓，襲擊工人，導致遲遲不能正常動工。該一樓住戶近期更拆除安裝升降機所需電錶，業主通過多種渠道要求街道及相關部門協助，但都是不了了之。目前要求和反對安裝升降機的業主無法達成協議，升降機安裝公司也表明無法退回業主已繳款項。

南京市秦淮區朝天宮街道周二回覆稱，該街道曾多次就事件召開協調會，以求盡量化解居民間的矛盾。但有居民認為增設升降機嚴重影響採光、通風和通行，因此堅決反對。社區、街道增梯辦建議樓上居民緩和與樓下居民鄰里關係，並給予樓下居民適當的經濟補償，以讓工程正常進行。但樓上業主認為項目已獲施工和規劃許可，屬合法工程，而且有關法規沒有明確對樓下利益受損業主的補償金額，因而拒絕與樓下業主商談。

目前，樓上業主已向法院提起訴訟。社區、街道增梯辦擬繼續對該升降機項目進行協調。