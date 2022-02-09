骨折傷患處術後變短　妙齡女恐面臨截肢

河南省一名23歲女子2014年因意外致右大腿骨折，須接受鋼板固定手術，惟覆診期間發現斷骨位置的骨頭不斷變短，即使進行過植骨手術仍未有改善，現今尚未找出病因，更可能面臨截肢風險。

化名小雪的女子周一（7日）於微博發文稱，自己的右大腿多年前摔傷導致骨折，經鑲鋼板回家休養兩個月後覆診，出現創傷的骨頭開始變短，當時醫生亦不理解其原因，只叫她繼續休養。翌年她到另一間醫院求診，被診斷為「右股骨骨缺損，骨不連接」，隨後獲安排植骨，從左大腿取骨植入傷患處，2016年再接受手術更換較長的鋼板，以免出現鬆動的情況。

惟骨頭變短的情況持續，2017年再接入23厘米的骨頭，經檢查後發現，小雪骨折接受手術後，骨代謝情況異常，初步相信為骨折愈合不良，未見活動性感染徵象。小雪母親周二（8日）向內媒透露，女兒上周五（4日）再度檢查，發現股骨幹中上段、中下段骨質缺失，右股骨餘骨骨質疏鬆、骨質邊緣吸收等問題仍存在。

小雪求助時稱，自己一直無法找出病因進行治療，因家庭條件有限，希望各界伸出援手；小雪母親又指，意外發生時小雪正就讀初中三年級，但治病令她失去升學機會，多年來治療費約50萬人民幣（約61萬港元），惟小雪現時走路仍須靠拐杖。