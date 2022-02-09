百色昨增72宗本土確診　首例患者稱若知感染不返鄉

國家衞健委周三（9日）公布前一日新增110宗新冠肺炎確診病例，其中73宗本土病例除1宗來自遼寧外，其餘72宗均由廣西百色市報告。百色首例確診病例許某某周二（8日）接受內媒訪問時稱，他離開深圳前核酸檢測無感染，如果知道自己感染病毒，就不會返鄉，他也不清楚是如何被感染。

截至周三凌晨零時，廣西現有本土確診和無症狀感染病例180宗和2宗。國務院聯防聯控發布會周二表示，百色本輪疫情由廣東深圳Omicron疫情波及，首例患者為深圳寶安返鄉人士。內媒周二訪問該患者許某某，他在深圳一家巴士公司工作，每天晚上10時工作至翌日凌晨2時。他在深圳基本每2、3天檢測一次，1月26日檢測結果無感染，當晚自駕回百色。確診前，他曾在深圳打麻雀。

回鄉途中，他在佛山接了3名同鄉，返回百色後見了村裏的親戚，之後他收到來自廣東省疫情防控指揮辦的提示短訊，稱其近期曾在中高風險地區所在地市停留過，被列為健康排查對象，2月3日下午他駕車前往德保縣人民醫院採樣並確診。他確診後，個人訊息在網上公開，又傳聞他在酒店偷情，他澄清是謠言，強調自己未婚，因家裏沒地方睡、沒水沖涼，才住在酒店。

內地前一日報告37宗境外輸入確診病例，分別為廣東18宗，上海9宗，廣西5宗，福建2宗，北京、天津、四川各1宗；新增無症狀感染病例24宗，其中境外輸入23宗，本土1宗在黑龍江。至今內地累計106,634人確診，當中4,636人病亡。