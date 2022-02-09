警破網上麻雀賭博團夥　非法獲利1200萬人民幣

江蘇省揚州高郵市公安局周二（8日）表示，當地警方近日成功破獲一個網絡賭博團夥，涉嫌非法營運賭博App，招攬全國多地玩家在網上進行麻雀賭博，一年多就非法獲利1,200萬元（人民幣，下同，約1,452萬港元）。當局在行動中拘捕29人，並扣押涉案資金逾500萬元（約6.2萬港元）。

警方指出，該犯罪集團透過微信群發放一個名叫「快來麻雀」的應用程式下載鏈接，惟程式未有在正規的手機應用商店提供下載，玩家們僅能透過微信群群主發布的鏈接下載。經了解，涉事App以麻雀為主，夠4名玩家就可在遊戲中建立房間「聚賭」，但事前需使用群主出售的「房卡」才可開始遊戲，每打一圈就需要消秏8至10張房卡，亦即等於現金8至10元（將10至12港元）。遊戲最終以分數決定輸贏，而賭局結束後玩家將根據輸贏分數使用微信轉帳支付。

不過，由於逐漸出現眾多玩家賴帳，有苦主因而生疑報案求助。警方獲報後鎖定群主楊某調查，發現他只是麻雀平台的其中一個本地代理商，遂查出在蘇州的曹某、胡某、李某等涉案人員亦有份經營程式。他們利用網頁遊戲的彈窗廣告發布麻雀軟件簡介，吸引用戶登錄並從後台悄悄收集數據，按照麻雀桌的數量收取一定房費。案發時，該團夥已招募80多名代理，涉及江蘇、安徽、上海多地，通過手機App複製一個網上虛擬賭場，無論玩家輸贏，團夥均穩賺不賠。