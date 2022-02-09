降雪致路面結冰　四省12路段受影響封閉

立春過後國內多地出現降雪導致路面結冰，令道路交通大受影響。據交通運輸部消息，截至周三 （9日）上午7時，受降雪及路面結冰影響，江西、湖南、四川、貴州境內7條高速1條國道4條省道共12個路段封閉，預計到中午才恢復正常通車。

受影響的路段包括：江西G6021杭長高速宜春段；湖南G4京港澳高速長沙段、G60滬昆高速株洲段、G0401長沙繞城高速；四川：G5京昆高速雅安段、G4217蓉昌高速阿壩州段、S37敘威高速瀘州段；貴州G326畢節段、S102六盤水段、S205遵義段、S212畢節段、S304遵義段。另4條高速4路段受大霧影響同樣封閉，包括安徽S22天天高速蕪湖段、S81宣城繞城高速；四川G76廈蓉高速瀘州段、S4成宜昭高速自貢段。

另四川高速公安四分局、六分局周三通報，早前受道路冰雪等影響的京昆高速公路四川雅西段泥巴山至拖烏山路段、雅葉高速雅瀘段道路臨時交通管制措施正有序解除。四川高速公安六分局周二（8日）晚上10時通報，京昆高速雅西段泥巴山、拖烏山路段因溫度持續下降路面結冰，經評估不具備安全通行條件，分別在滎經、彞海安檢站分流管制所有車輛，同時關閉滎經至彞海沿線所有收費站。周三凌晨零時，四川高速公安四分局也基於相同原因，宣布雅葉高速公路雅瀘段喇叭河至新溝區實施臨時管制。