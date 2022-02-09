華投資撒哈拉地區　金額遠超西方國家

美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）近日發表研究指，中國多間發展銀行由2007年至2020年，總共向非洲撒哈拉沙漠以南國家的基建項目提供230億美元（約1,794億港元）資金，總額超過美國、德國、日本及法國相加總數一倍。

全球發展中心審視撒哈拉沙漠以南地區多年來一共535項公私營基建項目協議，結果發現中國投資當地總額較其他國家為多，其中美國國際開發金融公司同期只借出約19億美元（約148.2億港元），不及中國的十分之一。負責撰寫報告研究員南希‧李（Nancy Lee）表示，雖然中國面對不少批評，但是西方政府假如希望有關投資能夠提升至有意義水平，那麼需要部署旗下開發銀行，並向其他開發銀行施壓，把當地投資當成優先項目。

因應中國近年積極在大洋洲發揮其影響力，美國國務卿布林肯周六（12日）將訪問大洋洲國家斐濟，是過去40年來首位親赴當地的國務卿。外間預期，布林肯屆時會向多名大洋洲島國領導人保證，華府及其盟國致力提供安全協助及新冠疫苗。