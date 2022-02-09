台解禁福島食品輸入　多地加強稽查採檢

台灣周二（8日）宣布有條件解禁日本福島食品輸入，民間反應兩極。新竹縣縣長楊文科周三（9日）表示，縣府將公告限制販售方式，並要求業者設置專區販售，加強監督供應及進口問題。桃園市長鄭文燦同日表示，市府將增加稽查密度與採檢數量，同時會配合中央調整新規範。

楊文科周三透過新聞稿表示，縣府將以更嚴謹的態度落實稽查，貫徹「零檢出、要標示、設專區」措施。另根據「新竹縣食品安全管理自治條例」對外公告限制販售方式，要求業者設置專區販售，以達到資訊透明公開。當局預計一年核查400件有關進口貨品的產地證明及輸入許可通知書，同時將有專人監控及抽查檢驗網絡販售的日本食品，若檢驗結果不合格者，將依食安法裁罰。

桃園市方面，鄭文燦表示市府將由過往每年稽查40件至60件有關進口食品，提升20倍至每年抽驗800件；同時每月查核800件市面出售日本食品的標示，範圍包括網購業者、日本食品專賣店、超市等，並將查驗結果公告於網上平台供民眾查詢。他補充指，目前桃園食安稽查大隊擁有40名隊員，近3年總計抽驗145件食品放射性物質，包括碘131、銫134等放射性物質；產品包括水產、豆類、米麥等，都未檢測出具放射性污染食品。

對於政府開放福島食品進口，民進黨團總召柯建銘呼籲是與朝野黨派合作的最好時機。不過，國民黨周三批評民進黨是為一己之私的政治利益出賣全民的健康，又將開放預告期由60天縮短至10天，質疑全台多地未有足夠檢驗設備，擔憂政府未能做好把關工作。