小學淫師送生日禮物　誘12歲女生當性奴

台灣新北市某謝姓小學老師，涉嫌以生日禮物當利誘，要求一名12歲女生簽下「寵物宣言」契約，服從他的命令並當其性奴。謝男先後7次和少女在快餐店、酒店、住處等地發生性行為，又要對方拍攝猥褻照給他。新北地檢署近日依對未滿14歲女子為性交或猥褻等罪嫌起訴謝男。

檢方起訴指，謝男去年5月15日以送少女生日禮物當誘因，利誘12歲少女簽下「寵物宣言」契約，要求少女滿足他的性慾，並服從其命令，契約甚至還明定主人的角色、懲處等。契約簽訂當天，謝男迫不及待把少女帶到學校男廁，對她上下其手，性慾高漲的他又把少女帶到麥當勞男廁，撫摸少女胸部及下體，並要求少女口交。

謝男食髓知味，去年7月6日、28日，又帶少女到其住處及酒店內，前後做愛6次，並要求她拍攝猥褻照供他欣賞，少女不堪屢次被辱，向家人泣訴，淫師惡行始被揭發。

庭訊時，謝男僅承認猥褻及要少女口交，但否認有指侵或性交。檢方不採信，依涉犯對未滿14歲女子為性交或猥褻罪、違反兒少性剝削防制條例等罪將他起訴；涉嫌強制性交、猥褻罪部分，檢方認定未施以強暴脅迫，證據不足不起訴。