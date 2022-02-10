警破二手房合約詐騙案　不法團夥侵吞按揭貸款

內地騙案層出不窮。重慶市公安局周三（9日）通報，巴南區分局近日在市公安局經偵總隊的指導下，成功破獲以二手房交易，實施合約詐騙的系列案件，拘捕倪某偉等13名疑犯。

警方指，詐騙團夥以「投資炒房」等名義與房產中介串通，跟賣房人簽訂二手房買賣合約後，按正常流程支付首期、辦理銀行按揭等，將房屋過戶到指定「代持人」名下。團夥人員隨後開始一系列「操作」，包括不將過戶後的房產證拿去辦理後續按揭手續，轉而將已過戶的房產抵押給其他金融機構以獲取貸款，但最終所得的貸款項悉數轉入團夥名下。

當賣房人催收剩餘房款時，該團夥則以各種藉口推脫敷衍，或僅支付小部分款項繼續拖延時間，最終令賣房人無法及時獲得全部房款。由於過戶後的房產已被抵押給金融機構等第三方，且「代持人」名下通常不會有其他足額資產，即使受害人對「代持人」進行民事訴訟，勝訴後也存在經濟損失，無法足額追償。

受害人李先生憶述，他去年1月通過重慶某房地產公司，將自己名下的一套房屋以161.5萬元人民幣（約194萬港元）的價格出售給明女士，並由倪某偉作為購買房屋擔保人，承擔主合約以及補充協議的所有責任。

不過，房子雖然是賣給明女士，買賣過程中卻由倪男代辦相關手續。李先生在大半年後因仍未收到尾款，後來才得悉房屋在過戶到明女士名下後，倪已另找貸款中介進行抵押貸款，惟李先生從中未獲一分錢，質疑該案在當地二手房交易過程中存在「漏洞」。