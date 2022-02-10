日照市中心醫院遭警告及罰款　曾爆直播手術醜聞

山東日照市東港區政府周一（7日）通報，此前曾捲入直播婦科手術醜聞的日照市中心醫院，因「違反醫療信息安全制度、保障措施不健全，導致醫療信息洩露案」，被東港區衞健局處以警告，以及罰款5萬元（人民幣，下同，約6.2萬港元）。

內地傳媒周三（9日）報道，區衞健局是依據《基本醫療衞生與健康促進法》第101條，對日照市中心醫院進行處罰。該條款規定，醫療衞生機構等的醫療訊息安全制度、保障措施不健全，導致醫療訊息洩露，由縣級以上人民政府衞生健康等主管部門責令改正，給予警告，並處1萬元（約1.24萬港元）以上、5萬元以下的罰款；情節嚴重的，可責令停止相應執業活動，對直接負責的主管人員及其他直接責任人員依法追究法律責任。

據報道，日照市中心醫院上月有醫生疑在網上直播婦科手術片段，引發社會高度關注。當地警方查證後，已對該院一名厲姓醫生刑事拘留，提請批捕，並銷執業醫師資格證書、予以開除。日照市東港區紀委監委成立調查組，進駐日照市中心醫院展開調查，並對該院11名相關負責人追責問責，對負有直接管理責任及重要領導責任的人員予以免職。