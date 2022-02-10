杭州發布新規　危險動物籠舍執行雙重門禁系統

內地近年不時出現動物園動物逃逸、非正常死亡、傷人等事件，給野生動物保護和社會公共安全帶來隱患。為進一步完善動物園管理機制，浙江省杭州市政府辦公廳日前發布《關於進一步加強和規範動物園管理的實施意見》，明確職責分工，加強日常監督管理，規定危險動物籠舍進出口執行雙重門禁系統。

實施意見規定，動物園業主單位是動物園管理責任主體，市級部門層面由市園林行政管理部門統籌市內行政區域動物園管理，動物園所在轄區政府承擔屬地管理責任。動物園業主單位要按照動物園管理技術規程，利用數碼化、信息化手段加強動物園管理，尤其要加強動物籠舍、展區、遊覽區等區域的安全防護、紅外監控和報警系統建設，鼓勵探索應用猛禽猛獸數碼化跟蹤定位手段，提升日常管理水平。

意見又指，動物園業主單位要建立由主要負責人負總責的安全管理工作機制和規範，落實安全管理措施。同時保障安全管理資金投入，危險動物籠舍出口和進口都應採用雙重門禁系統；危險動物圍欄空間應與動物數量相適應，籠區應提供單獨的進出門，並安裝24小時監控設備；使用電子門禁時，其設計和安裝應保證門禁失效時所有由電子控制的門都會自動關閉；人機並行操作崗位的設計方案，應保證在現場操作過程人為失誤時可由自動控制設備及時糾正、自動控制設備出現故障時可由人員及時控制。