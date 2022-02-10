逾千元羽絨成本僅75人民幣　內地銷售商攙假遭罰

衣念售賣的羽絨被指以次充好。圖為公司於內地的專賣店。

北京市市場監管局網近日披露了衣念（上海）時裝貿易有限公司被罰的訊息，內容指，該公司專櫃標價高達1,598元（人民幣，下同，約1,982港元）的羽絨，成本居然僅75元（約93港元），溢價高達20倍。

該處罰書由北京市西城區市監局於今年1月29日發出，內容指衣念於去年7月2日，委託丹東翔騰服裝有限公司為其生產上述產品共80件。同年9月20日，衣念將其中7件在北京漢光百貨的專櫃銷售，另將2件在北京君太百貨的專櫃銷售。截至同年11月3日，產品共售出2件（其中1件為抽檢售出），銷售額共2,237元（約2,774港元），扣除生產成本、商場扣繳的費用以及繳納稅金，衣念獲利約1,322元。（約1,652港元）

處罰機關認為，衣念涉及在產品中攙雜、摻假、以假充真、以次充好或以不合格產品冒充合格產品，違反了質量法的規定，決定處以罰款14,382元（約17,839港元），沒收違法所得並沒收非法財物。

據了解，衣念是南韓衣戀集團在中國註冊的公司，後者是南韓服飾零售業巨頭，旗下擁40多個品牌。衣念以往曾多次被罰。據國家市場監督管理局消息顯示，去年初，該公司旗下品牌SPAO一款女裝羊毛大衣因成分均為100%聚酯纖維，並不含羊毛，屬於虛假或者引人誤解的商業宣傳，遭上海市市監局處以20萬元的罰款。