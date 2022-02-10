客戶經理倒賣VIP展位　獲利近10萬人民幣判緩刑

內地傳媒周三（9日）從上海市黃浦區人民檢察院獲悉，當地某公司客戶經理張某，洩露重要客戶資料並在網上公開出售客戶的大型展覽展位，兩年內獲利近10萬元（人民幣，下同，約12萬港元）。案件近日在黃浦區人民法院作出判決，張某因犯職務侵佔罪，被判囚6個月，緩刑1年，並處罰金3,000元（約3,600港元），退賠所有違法所得。

黃浦區檢察院介紹，涉事公司連續20多年舉辦主題博覽會，是行業內較大、較專業的相關領域展覽貿易平台，參展企業逾2,000家，規模大，續簽率高。張某主要工作為銷售公司展會展位，包括尋找客戶、與客戶簽約、上傳合同至公司係統等。

在2018年，由於A公司因故決定不再參加博覽會，張某便動起歪念，利用職務便利將原先預留給A公司的10個VIP優惠展位，與同公司客戶經理施某將展位分批以原價轉賣給新客戶，從中分得銷售差額逾2萬元（約2.4萬港元）。

由於張某身為客戶經理，一面掌握老客戶的退訂訊息，一面掌握新客戶的預定訊息，在公司背後開始的倒賣展位的「無本生意」，一發不可收拾，直至2020年被公司財務經理王磊（化名）發現及報案後，張某對犯罪事實供認不諱，本案遂告破；檢察院提起公訴後，法院作出前述判決。