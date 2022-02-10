百色昨增7宗本地確診　疫情壓力致鋁價上漲

內地周四（10日）公布前一日新增29宗新冠肺炎確診病例，分別為7宗本土和22宗境外輸入。廣西百色市新增和現有本土確診病例分別為7宗和186宗。有報道指，百色是內地第三大氧化鋁產地，此次疫情對當地企業的生產和運輸造成了巨大壓力，導致全球鋁價大幅上漲。

公開資料顯示，百色市是國內第三大氧化鋁主產地，域內氧化鋁企業總計五家，總計產能945萬噸。內地衍生品分析師孫偉東近日表示，隨着百色市「不進不出」的管控措施實施，當地氧化鋁企業面臨外購原料困難不得不壓縮生產線，氧化鋁對外運輸也受到影響。整體來看，預計本月氧化鋁價格將繼續走高。但市場機構SMM鋁業分析師李佳慧則認為，百色因疫情實行管控只是全球鋁價上漲的導火線，根本原因是國內外持續偏緊的生產供應。

由於疫情防控形勢嚴峻，當地醫療物資和生活物資比較緊缺。百色市疫情防控工作領導小組指揮部近日發布公告，急需口罩、防護服等防疫物資，並開通疫情防控社會捐贈官方渠道。靖西市作為百色人口量最大的縣級市，目前每天核酸檢測量達50萬人次，全市現有物資僅能再維持一天半。靖西市疫情防控指揮部物資組負責人陳小東稱，現有的核酸檢測試劑即將消耗完，口罩、防護服等醫療物資都比較緊缺。

除廣西本土確診病例，內地前一日新增境外輸入確診病例分別為廣東9宗，上海8宗，吉林2宗，浙江、福建、廣西各1宗；新增無症狀感染病例28宗，除遼寧瀋陽1宗本土個案，其餘27宗均為境外輸入。至今內地累計106,663人確診，當中4,636人病亡。