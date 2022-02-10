假酒調包真茅台　酒店侍應銷贓14萬人民幣

內地浙江省溫州中院官方微信近日信息顯示，男子吳某健組織4人盜竊團夥，從廣州沿路作案，分別在浙江省溫州市、寧波市、福建省福州市等地應聘酒店侍應，用假茅台調換真茅台，合共作案20餘次，每次盜竊1至2瓶，銷贓總額逾14萬元（人民幣，下同，約17.1萬港元），判囚4年。

在去年4月11日、13日、22日，吳某健與黃某肆在溫州市鹿城區某酒店利用侍應身份，事先向上家購買各種年份的假茅台酒，以假茅台調換真茅台的形式實施盜竊，竊取被害人吳某晰茅台酒2瓶、被害人何某茅台酒1瓶（均無法估價）、被害人汪某新2017年飛天茅台酒1瓶（價值3,100元，約3,800港元）。吳某健因此被抓獲並逮捕。

經查，2020年至2021年期間，吳某健聯同黃某華、雷某斌、黃某志、黃某肆等人組成盜竊團夥，從廣州沿路作案，分別在浙江省溫州市、寧波市、福建省福州市等地應聘酒店侍應，用假茅台調換真茅台，再將真茅台寄給上家，上家對酒進行驗收後，再打款給吳某健。吳某健供述，曾用假酒換到假酒。

法院審理認為，吳某健以非法佔有為目的，以秘密手段多次竊取他人財物，數額巨大，其行為已構成盜竊罪，判處有期徒刑4年，並處罰金1萬元（約1.2萬港元），並責令退賠違法所得14萬元，返還各被害人。