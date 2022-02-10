台新增37宗本土確診　26宗群聚疫情惹憂慮

台灣周三四（10日）新增83宗新冠肺炎確診病例，分別為37宗本土和46宗境外輸入，無新增死亡病例。疫情指揮官陳時中表示，比較讓人擔心的是，新增本土病例中11宗為居家隔離期間由無感染轉感染個案，其餘為群聚疫情。

指揮中心表示，新增本土個案為3男、22女，12宗正在調查，年齡介乎10多至50多歲。新北一家公司共驗出15人確診，該公司除了新北，在桃園也有一個廠房，該廠共450人亦要採檢。據了解，該公司為電路板大廠嘉聯益，該公司周三（9日）公布有1名外籍員工確診。新北市衞生局指出，截至當日深夜已完成1,762人採檢，初步驗出14人感染。該公司樹林廠區區長王坤南表示，該廠目前是停工狀態，感染者當中1人是居住於桃園的台灣女協力廠商，目前已由桃園市政府進行疫調、追蹤。

其餘本土病例，高雄家族群聚衍生多4人確診，包括大表哥的情侶友人、大表哥女友的母親、大表哥朋友的姊姊；亞旭電腦廠新增11名移民工感染；跨縣市移動的新北、苗栗、高雄、屏東家族群聚疫有6人確診，包括大姊的兒女、三姊及其兒女、四姊；新北汐止手搖飲品店1名女店員，感染源尚待釐清。

新增境外輸入病例為23男、23女，年齡由未滿5歲至70多歲，分別自美國、印度、菲律賓、巴西、柬埔寨、越南、瑞士、法國、阿聯酋、中國大陸、印尼、瑞典、新加坡、馬來西亞及西班牙入境。至今全台累計19,376人確診，當中851人病亡。